Какой будет погода на Пасху: детальный прогноз на выходные в Украине

Синоптики рассказали, каких "сюрпризов" ждать от погоды в Украине на выходных, 4-5 мая. В частности, на Пасху традиционно возможен дождь, правда не во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий синоптика Наталки Диденко, прогноз "Укргидрометцентра".

В Страстную субботу, как рассказала изданию Диденко, отдельные дожди могут пройти преимущественно в южной части Украины, на западе.

"А вот именно на Пасху, в ночь будет без осадков в Украине. Утром дожди пройдут в Крыму. А днем, 5 мая, кратковременные дожди, возможно, с грозами, пройдут на севере, на западе и крайнем юге", - рассказала она.

Что касается температуры воздуха, то 5 мая будет достаточно комфортно в пределах +18…+24 градусов.

"Возможно, несколько свежее воздух будет на побережьях морей, +17…+19 градусов", - предупредила синоптик.

Детальный прогноз на выходные в Украине

Отметим, что согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 4 мая дожди вероятны в Крыму. По всей остальной территории Украины без осадков, но облачно. Холоднее всего ночью будет на востоке и юго-востоке и частично в центре:

в пределах +4...+2 (на крайнем севере, в Луганской области);

+3...+5 градусов - в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях;

+4...+6 градусов - в Донецкой;

чуть теплее - +6...+8 градусов будет в Днепропетровской и в Кировоградской областях с частичным переходом на центр;

+7...+9 градусов в большей части западных и частично в центральных;

на остальной территории Украины в пределах +10...+12 градусов.

Днем температура воздуха будет более однородной. Холоднее на севере и востоке, в пределах +13...+15 градусов, на юге и в центре +18...+20 градусов, а теплее всего - на западе +23..+25.

Прогноз погоды в Украине на 4 мая (meteo.gov.ua)

В воскресенье, на Пасху, 5 мая, в Украине местами ночью будет еще холоднее, чем днем ранее. Например на крайнем востоке, в Луганской области, в пределах +1..+3 градусов. В общей сложности, картина ночью будет той же, на западе ночью теплее всего, до +12 градусов, как и днем, максимально до +24. Даже в Крыму на Пасху днем будет холоднее, максимально до +19.

Что касается осадков, то 5 мая они пройдут местами, причем с грозами. Дожди ожидаются в Сумской, Черниговской, Киевской (в том числе и в Киеве), Житомирской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Прогноз погоды в Украине на 5 мая (meteo.gov.ua)

Похолодание после Пасхи

Самым теплым днем, учитывая ближайшую перспективу, можно считать сегодняшний день, 3 мая. Потому что, как рассказала Диденко, уже с 8 мая во многих областях Украины в целом похолодает. А в ночь на 9 и 10 мая на севере, западе и в центральных областях даже возможны заморозки.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали о заморозках в Украине и 4-5 мая. Явлению даже успели присвоить желтый уровень опасности. Учитывая изменчивость погоды, не исключено, что ночные "плюсы", особенно на востоке, могут в эти дни все же докатиться и до небольших "минусов", вероятнее всего, на поверхности почвы.