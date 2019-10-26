Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У понеділок, 28 жовтня, очікується похолодання

Погода в Україні погіршиться, зокрема, у Волинській, Рівненській та Львівській областях у понеділок, 28 жовтня, почнеться похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у себе на сторінці у Facebook.

За даними синоптика, в неділю, 27 жовтня, в Україні буде тепло, без дощів і з туманами. Проте вже у понеділок, 28 жовтня, очікується похолодання у Волинській, Рівненській та Львівській областях. За її словами, у вівторок, 29 жовтня похолодання пошириться на більшість областей.

У Києві завтра очікується тепла погода, тумани, без опадів.

Нагадаємо, в неділю, 27 жовтня, погода буде прохолодною, також очікується туман. За даними українських синоптиків, завтра вночі та вранці варто знову чекати туман, лише в північних областях місцями туман буде. Опади у неділю на території України не прогнозуються.

Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +18 градусів. На заході буде тепліше, вдень від +19 до +22. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +4...+9 градусів, на узбережжі морів збережеться температура до +12. Вітер південно-західний, 3-8 м/сек.