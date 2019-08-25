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Надзвичайна пожежна небезпека утримується в Україні

Новини » Суспільство    25.08.2019 - 09:17
Надзвичайна пожежна небезпека утримується в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Пожежна небезпека 5 класу триматиметься до 27 серпня

У неділю, 25 серпня, на всій території України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними синоптиків, у період з 25 по 27 серпня в усіх українських областях продовжує утримуватися надзвичайна пожежна небезпека. Пожежна небезпека досягатиме 5 класу.

Крім того, надзвичайний 5 клас пожежної небезпеки очікується у Києві та Київській області. Пожежна небезпека у столиці утримається також до 27 серпня.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на неділю, 25 серпня. За даними синоптика, сьогодні погода в Україні буде спекотною та ясною. Середня температура коливатиметься від +25 до +30, у південних та східних областях стовпчики термометрів покажуть до +34.

У Києві, за прогнозом Діденко, в неділю також варто очікувати сонячної та теплої погоди. Температура повітря в українській столиці підніметься до +28.

Також РБК-Україна писало, що на всій території України у період з 24 по 27 серпня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. За даними рятувальників, пожежна небезпека буде досягати 5 класу.

Додамо, раніше Наталка Діденко попереджала, що з України поступово йтиме спекотна погода. У найближчі дні в західних областях очікується невелике похолодання до +23.

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