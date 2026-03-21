Синоптики дали прогноз погоды на завтра: кому понадобятся зонтики и теплая одежда

16:05 21.03.2026 Сб
1 мин
Где в Украине испортится погода завтра?
aimg Елена Чупровская
Фото: погода в Украине 22 марта, прогноз синоптиков (Getty Images)

22 марта по всей Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. На юге страны ночью местами пройдет небольшой дождь.

Погода по стране

Осадков в основном не будет. Исключение - юг, где ночью местами ожидается небольшой дождь, и Карпаты, где ночью местами выпадет мокрый снег.

Ветер - северо-восточный, 7-12 м/с. В Крыму и Приазовье днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью:

  • большинство регионов: от -3° до +2°
  • юг страны: от +1° до +6°
  • Карпаты: от -3° до +2°

Днем по всей стране - от +8° до +13°. В Карпатах днем от -3° до +2°.

Фото: прогноз погоды на 22 марта (скриншот с сайта Укргидрометцентра)

Киев и область

Столица и Киевская область без осадков. Ночью - около 0°, днем +10-12°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, вчера в Украину ненадолго вернулась зима. В части областей выпал мокрый снег.

А на горе Поп Иван вообще ударил мороз -8. Вершины гор щедро засыпало снегом.

Больше по теме:
ПогодаПогода в УкраинеГидрометцентр