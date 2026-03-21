Синоптики дали прогноз погоды на завтра: кому понадобятся зонтики и теплая одежда

Погода по стране

Осадков в основном не будет. Исключение - юг, где ночью местами ожидается небольшой дождь, и Карпаты, где ночью местами выпадет мокрый снег.

Ветер - северо-восточный, 7-12 м/с. В Крыму и Приазовье днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью:

большинство регионов: от -3° до +2°

юг страны: от +1° до +6°

Карпаты: от -3° до +2°

Днем по всей стране - от +8° до +13°. В Карпатах днем от -3° до +2°.

Фото: прогноз погоды на 22 марта (скриншот с сайта Укргидрометцентра)

Киев и область

Столица и Киевская область без осадков. Ночью - около 0°, днем +10-12°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.