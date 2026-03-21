Синоптики дали прогноз погоды на завтра: кому понадобятся зонтики и теплая одежда

22 марта по всей Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. На юге страны ночью местами пройдет небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадков в основном не будет. Исключение - юг, где ночью местами ожидается небольшой дождь, и Карпаты, где ночью местами выпадет мокрый снег.
Ветер - северо-восточный, 7-12 м/с. В Крыму и Приазовье днем возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью:
Днем по всей стране - от +8° до +13°. В Карпатах днем от -3° до +2°.
Столица и Киевская область без осадков. Ночью - около 0°, днем +10-12°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Напомним, вчера в Украину ненадолго вернулась зима. В части областей выпал мокрый снег.
А на горе Поп Иван вообще ударил мороз -8. Вершины гор щедро засыпало снегом.