Синоптики дали прогноз на первый день весны в Украине

Ледяные круги на реках Черниговской области

Ледяной круг - редкое природное явление, возникающее на реках с медленным течением. Он представляет собой идеально круглый диск льда, который вращается на поверхности воды.

Такие круги образуются благодаря вихревым потокам, которые стачивают края льда, придавая ему круглую форму.

На прошлой неделе на Черниговщине, в частности на реке Убидь в Сосницком районе, был зафиксирован такой ледяной круг, а 25 февраля на реке Ревна в Семеновке.

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