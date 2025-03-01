Синоптики дали прогноз на перший день весни в Україні

Крижані кола на річках Чернігівської області

Крижане коло - рідкісне природне явище, що виникає на річках із повільною течією. Воно являє собою ідеально круглий диск льоду, який обертається на поверхні води.

Такі кола утворюються завдяки вихровим потокам, що сточують краї льоду, надаючи йому круглої форми.

Минулого тижня на Чернігівщині, зокрема на річці Убідь у Сосницькому районі, було зафіксовано таке крижане коло, а 25 лютого на річці Ревна у Семенівці.

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