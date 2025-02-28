Какой будет погода в первые дни весны. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине
На выходных, 1-2 марта, в Украине погода не будет напоминать весну. Ночью вероятен сильный мороз, хотя днем ожидаются ощутимые "плюсы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Суббота, 1 марта
В субботу, 1 марта, территория Украины разделится на две части - с осадками и без. Так, дожди накроют все западные области, включая Житомирскую.
Начиная с Винницкой области, включая и Киев, к дождям добавится и снег. Смешанные осадки вероятны в центральных областях с переходом на северные - Черниговскую и Сумскую, а также южные - Одесскую и Николаевскую.
Без осадков будет в:
- Харьковской, Донецкой, Луганской;
- Днепропетровской, Запорожской;
- Херсонской и в Крыму.
Ночью в большинстве регионов будет мороз. Максимально он ударит до -11 градусов, в Харьковской области. -10 градусов будет в Луганской, -9 - в Донецкой и Сумской областях.
Теплее всего в Украине 1 марта будет в западных областях, максимально до +9, на Закарпатье. В Киеве снег, ночью до -2, днем до +2.
Погода в Украине 1 марта (meteo.gov.ua)
Воскресенье, 2 марта
В воскресенье, 2 марта, в Украине осадков станет меньше, но полностью они не уйдут. Дожди вероятны на Закарпатье, на Прикарпатье, во Львовской и Черновицкой, Одесской областях.
Снег с дождем вероятны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской областях. На остальной территории сухо.
Максимальный мороз все также вероятен в Луганской области, -11 градусов. Днем теплее всего будет на Закарпатье, до +8 градусов. В Киеве без осадков, ночью до -2, днем до +4.
Погода в Украине 2 марта (meteo.gov.ua)
Погода в Украине
Недавно в Ивано-Франковской области, вблизи села Манява, из-за сильных морозов замерз один из самых высоких водопадов Украины - Манявский водопад.
Температура воздуха в регионе опускалась до -21...-23°C, что привело к полному замерзанию водопада. Вода превратилась в длинные блестящие сосульки, создавая сказочный зимний пейзаж.
Это уникальное природное явление привлекает многочисленных туристов и местных жителей.
Напомним, в конце января замерз и покрылся льдом Ниагарский водопад.
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