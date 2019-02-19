Синоптик розповіла, коли в Україну повернуться сніг та морози

Фото: Михайлівська площа в Києві (РБК-Україна)

Початок весни відкладається на невизначений термін

На цьому тижні повернуться сніг і морози, а прохолодна погода в Україні, скоріш за все, збережеться до кінця лютого. Про це РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Синоптик відзначила, що на цьому тижні очікується тенденція зниження температури. У середу, 20 лютого, у більшості областей без опадів, лише вдень у західних і північних областях невеликий дощ. Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, на Лівобережжі 4-9 градусів морозу, денна - 2-9 градусів тепла. У четвер очікується невеликий мокрий сніг на Лівобережжі, вдень на заході - дощі; температура протягом доби від 3 тепла до 2 градусів морозу, на Півдні і Заході вдень до 9 градусів тепла.

"У п'ятницю в західних і південних областях очікуємо дощ з переходом в мокрий сніг, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, в Карпатах будуть значні опади. Зниження температури в Україні вночі та вдень до 0-6 градусів морозу, а на північному сході країни вночі 7-12 градусів морозу", - розповіла вона.

У вихідні очікується морозна погода, нічна температура 6-12 морозу, в Карпатах і на Північному Сході 9-14 градусів, денна температура також від'ємна 1-7 градусів морозу, сказала Голеня.

Синоптик зазначила, що в Укргідрометцентрі поки що не можуть сказати, коли в Україну прийде весна. "Не виключено, що погода з від'ємними температурними значеннями збережеться і на початку березня", - сказала вона.

Голеня розповіла, що початок метеорологічної весни - це коли середньодобова температура буде вище 0 градусів (і після цього повернення до мінусів не буде). У Києві дата переходу середньої добової через 0 градусів може варіювати від кінця лютого до кінця березня. "Але тенденція останніх 20 років така, що до середини березня весна приходить (період 10-15 березня)", - додала синоптик.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів відзначила, що сніг та морози - не рідкість в Україні у березні. "Ми всі добре пам'ятаємо снігопад 23 березня 2013 року", - нагадала вона.

Нагадаємо, метеорологічна зима завітала до Києва 13 листопада 2018 року. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, зима прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної.

Як повідомляло РБК-Україна, особливою прикметою нинішньої зими є те, що мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче 15 градусів морозу, а таких зим у столиці було лише шість.