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Січень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 12:06
Січень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму
Фото: зимовий Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середня температура перевищила норму на 1 градус

Середньомісячна температура січня 2019 року у Києві становила -4,5 градуси, що перевищує кліматичну норму на 1,1 градуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, найхолодніше було 9 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -14,4 градусів, а найтепліше - 18 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +3,6 градусів.

"Особливою прикметою нинішньої зими є те, що мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче -15 градусів, а таких зим у столиці було лише шість", - зазначили в обсерваторії.

Опадів у Києві випало 45 мм, що склало 94% кліматичної норми. Висота снігового покриву на кінець місяця становила 31 см, найбільшою вона була 27 січня - 39 см. За даними обсерваторії, самим сніжним у Києві залишається січень 1987 року, коли висота снігу в його останній день досягла 47 см.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 13 листопада 2018 року до Києва завітала метеорологічна зима.

Як повідомляло РБК-Україна, листопад 2018 року був холоднішим за кліматичну норму майже на 2 градуси. Середньомісячна температура листопада у Києві становила +0,3 градуси, що нижче за кліматичну норму на 1,8 градуси.

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