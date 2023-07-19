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Основная проблема для поездок. Как рекордная жара влияет на туристов в Европе

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Среда 19 июля 2023 16:40
Основная проблема для поездок. Как рекордная жара влияет на туристов в Европе Фото: Жара в Италии, Рим (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Жара под 50 градусов в Европе набирает обороты, поэтому власти южных стран выпустили предупреждение для туристов. Впрочем, отдыхающие не спешат отменять поездки, чтобы не терять деньги.

Как экстремальные температуры оказывают влияние на туризм, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Массовой отмены туров из-за жары нет

В отдельных регионах Испании, Италии, Греции и Турции в последние дни держатся температуры более 40 градусов. Туристические компании информируют клиентов о том, как обезопаситься во время жары, но массовых отмен туров не отмечается.

В частности, туристы из Британии не отказываются от планов отдохнуть на юге Европы. Прямого запрета правительства на поездки не было, следовательно, страховые компании не возместят ущерб.

Впрочем, некоторые туристы и серевных стран не выдерживают такого отдыха и преждевременно возвращаются домой.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура может превысить 48,8 градуса – рекордную для Европы жару, зафиксированную на Сицилии в августе 2021 года.

Основная проблема для поездок. Как рекордная жара влияет на туристов в ЕвропеФото: Жара в Испании, Севилья (gettyimages.com)

В последние недели европейские СМИ заполонили истории о туристах, которых доставляли самолетом с итальянских пляжей или забирали на машинах скорой помощи из афинского Акрополя.

Чтобы защитить туристов, греческие власти закрыли древний Акрополь в самую жаркую часть дня в пятницу и субботу.

Европейцы будут планировать отдых в более холодные месяцы: прогноз

Эксперты прогнозируют, что жара на юге Европы окажет влияние на формат туризма в будущем: туристы будут выбирать другие месяцы для отдыха на море или будут проводить отпуска в других странах.

По данным Европейской туристической комиссии (ETC), после прошлогодней жары с лесными пожарами количество людей, запланировавших отпуск в Средиземноморском регионе с июня по ноябрь, уменьшилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Между тем резко возрос интерес к Чехии, Дании, Ирландии и Болгарии.

Основная проблема для поездок. Как рекордная жара влияет на туристов в ЕвропеФото: Туристы в Риме (gettyimages.com)

Отчет торговой организации показывает, что 7,6% путешественников считают экстремальные погодные явления основной проблемой для поездок в период с июня по ноябрь.

"Мы ожидаем, что непредвиденные погодные условия в будущем будут иметь большее влияние на выбор путешественников в Европе. Наше недавнее исследование указывает на снижение количества людей, заинтересованных в августе, месяце пика, тогда как все больше европейцев рассматривают осенние путешествия", – рассказал руководитель ETC Мигель Санс.

Напомним, мы писали, что в европейских странах готовятся к рекордным температурам.

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