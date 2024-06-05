Аномальная жара накроет Европу: чего ждать украинцам летом

Долгосрочные прогнозы метеорологов и синоптиков свидетельствуют о том, что лето 2024 года будет, по меньшей мере, очень теплым в большей части Европы. Кое-где людям обещают настоящую жару.

РБК-Украина рассказывает, какой именно может быть погода в Европе и Украине.

Какое лето обещают европейцам

Согласно информации метеорологов, Европа - континент с самым быстрым нагреванием в мире. В прошлом году значительная часть южной Европы пережила длительные периоды чрезвычайной жары с температурами, которые иногда достигали почти 48 градусов по Цельсию.

Летом 2024 года европейцев во многих странах также будет ждать настоящая жара, некоторые города в ожидании туристов уже готовятся к будущим вызовам.

Популярными среди путешественников в летние каникулы традиционно остаются Греция, Италия, Хорватия и Франция. Кое-где даже появилась отдельная должность - главный специалист по "теплоснабжению", работающий над созданием протоколов, призванных сделать жизнь местных жителей и туристов более комфортной на фоне высоких температур.

"Жара - тихий убийца. И прогнозы на ближайшие годы показывают, что будет только хуже. Поэтому мы перепланируем наш город и вносим изменения, чтобы адаптироваться к этому", - рассказала главный специалист по теплоснабжению Афин Элисавет Баргианни.

Эксперты также рекомендуют пользоваться специализированным приложением EXTREMA Global, предназначенным для защиты от экстремальных температур.

Приложение EXTREMA Global (скриншот: play.google.com/store)

Он позволяет оценить риски для здоровья на фоне жары в реальном времени, дает советы по ближайшим "прохладным" локациям и помогает составить интересный и безопасный туристический маршрут.

Тем путешественникам, которые предпочитают более прохладный климат, советуют посещать Норвегию, Словению, Швейцарию, Швецию или Финляндию.

К чему готовиться украинцам

Согласно информации кандидата географических наук, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, погода в Украине этим летом может принести немало сюрпризов.

По ее словам, жара летом 2024 года будет, однако ожидать определенных рекордов, возможно, и не стоит.

"И расчеты, и экспертные оценки говорят о том, что у нас лето может быть жарким. Но если до этого речь шла о том, что оно может быть самым жарким, то сейчас более осторожно говорится об этом. Возможно, что это лето и не окажется наиболее жарким. Хотя будет достаточно теплым", - уточнила эксперт.

Высокие температуры любят не все (иллюстрация: pixabay.com)

Такая ситуация связана с рядом факторов, среди которых, в частности, циркуляция атмосферы в течение длительного периода на фоне состояния океанов.

"Одно из таких явлений, которое наблюдается в океане, - южное колебание. То есть в экваториальных широтах Тихого океана у нас наблюдается "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья" - повышение или охлаждение экваториальных вод, существенно влияющих затем на циркуляцию", - объяснила метеоролог.

Кроме того, температурные характеристики могут зависеть от солнечной активности.

"Вы знаете об этих циклах солнечных? 11-летние. Так вот сейчас у нас наблюдается 25-й цикл солнечной радиации. И, соответственно, к октябрю будет отмечаться максимальная активность. И вот возможно, что этот фактор также повлияет на то, что температура воздух летом может быть выше нормы", - подытожила эксперт.