Мокрый снег и температурные "качели". Синоптики дали прогноз на завтра

В понедельник, 3 апреля, в Украине ожидается дождь и мокрый снег в зависимости от температуры, причем ночью в некоторых регионах будет мороз, а днем, например на юге, до +15. Ветер будет порывистым, местами - гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Как сообщалось, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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