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Синоптик рассказала, когда ждать новую волну похолодания в Украине

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Украина, Четверг 30 марта 2023 18:27
Синоптик рассказала, когда ждать новую волну похолодания в Украине Фото: синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на потепление, которое ожидается в Украине к ближайшим выходным, очередного похолодания не избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В понедельник ожидается очередное похолодание и даже снова снег, теплая погода задержится только на крайнем востоке Украины", - рассказала она.

Напомним, погода в Украине весной часто будет радовать украинцев теплом, но настоящие высокие 20-градусные показатели нас ждут, вероятнее всего, после Пасхи, то есть во второй половине апреля.

В частности, погода на Пасху, которую украинцы в этом году будут праздновать 16 апреля, может принести неприятный сюрприз украинцам из-за вероятного похолодания и даже ночных заморозков.

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