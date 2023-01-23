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В Киеве за январь обновлено больше температурных рекордов, чем за весь прошлый год

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Украина, Понедельник 23 января 2023 10:46
В Киеве за январь обновлено больше температурных рекордов, чем за весь прошлый год Фото: погода в Киеве соответствовала началу апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве с начала января 2023 года обновлено уже 16 температурных рекордов. Это больше, чем за весь 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, в пятницу, 20 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 7,3 градуса тепла, что на 2,4 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1952 года.

"Климатическая норма превышена на 12,1 градуса, что соответствует погоде начала апреля", - говорится в сообщении.

Кроме того, максимальная температура в столице поднялась до 10,2 градуса тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1952 года на 4,1 градуса.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 4,6 градуса. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1952 году и равнялось 2,9 градусов.

Напомним, в 2022 году в Киеве было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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