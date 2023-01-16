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Похолодание не за горами. Синоптик дала прогноз до конца недели

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Украина, Понедельник 16 января 2023 19:00
Похолодание не за горами. Синоптик дала прогноз до конца недели Фото: синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Похолодание придет в Украину к концу текущей недели. А пока можно порадоваться оттепели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В ближайшие дни, 18, 19, 20 января еще побудет теплая погода, к концу недели - похолодает", - рассказала синоптик.

Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца зимы.

Напомним, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор. Кроме того, 20 октября в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.

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