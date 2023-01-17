Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра: важные телефоны и советы для горожан

Завтра, 18 января, в Киеве синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"В столице завтра днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении. Во время сильного ветра необходимо: держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

не парковать рядом с ними автотранспорт;

если упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18. В КМВА отмечают, что при травмировании людей нужно немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.