Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра: важные телефоны и советы для горожан
Фото: завтра в Киеве прогнозируют сильные порывы ветра (GettyImages)
Завтра, 18 января, в Киеве синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
"В столице завтра днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Во время сильного ветра необходимо:
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- не парковать рядом с ними автотранспорт;
- если упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.
В КМВА отмечают, что при травмировании людей нужно немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.
Как сообщалось, ранее синоптик рассказала, когда в Украину снова придет похолодание.
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