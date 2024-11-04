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В ряде областей Украины непогода обесточила более 70 населенных пунктов

Понедельник 04 ноября 2024 11:23
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В ряде областей Украины непогода обесточила более 70 населенных пунктов Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за штормовой погоды 74 населенных пункта четырех областей Украины были обесточены. Непогода будет удерживаться до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

В результате непогоды обесточены 74 населенных пункта в:

  • Днепропетровской;
  • Сумской;
  • Киевской;
  • Черниговской областях.

"Энергетики продолжают восстановительные работы на линиях, но неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение суток", - добавляет "Укрэнерго".

Рост потребления

Также отмечается, что потребление имеет тенденцию к росту. По состоянию на 09:30, сегодня, 3 ноября, уровень потребления на 8,5% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 1 ноября.

"Причина такого существенного изменения - ощутимое падение температуры воздуха во всех регионах Украины", - пишет "Укрэнерго".

Также вчера, 3 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% выше, чем в минувшее воскресенье, 27 октября.

Ситуация со светом в Украине

Сейчас энергосистема Украины постепенно восстанавливается после серии из девяти масштабных атак со стороны российских сил с начала текущего года.

На энергетических объектах проводятся как аварийные, так и плановые ремонтные работы. Однако в часы пиковой нагрузки, то есть утром и вечером, система до сих пор испытывает недостаток мощности.

Между тем эксперт по авиации Константин Криволап заявил, что российские оккупанты уже готовы к массированной атаке по Украине.

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