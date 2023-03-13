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Ожидать ли возвращения морозов: прогноз Укргидрометцентра

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Украина, Понедельник 13 марта 2023 13:40
Ожидать ли возвращения морозов: прогноз Укргидрометцентра Фото: морозов в Украине уже не ожидается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине в ближайшее время ожидается постепенное повышение температуры до 10-15 градусов днем. До конца недели возможны ночные морозы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Морозы могут быть только ночью, когда будут прояснения", - сказала она, отметив, что ночная температура в течение этой недели может падать до минус 5 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшее время будет наблюдаться тенденция к постепенному повышению температуры с некоторыми колебаниями в отдельные дни.

Синоптик сообщила, что сейчас на западе и севере Украины температура близка или немного ниже нормы, на востоке и юге - наоборот выше.

Голеня отметила, что дневная температура в Украине в ближайшую неделю будет составлять 10-15 градусов тепла.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Это на 2 градуса выше нормы.

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