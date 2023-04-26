Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

"Потеплеет с 1 мая", - отметила она.

Как сообщалось, к середине этой недели в Украине снова похолодает. Правда, понижение температуры продержится недолго.

Отметим, в Украине в конце апреля в некоторых областях резко похолодает. Две ночи подряд 28 и 29 апреля ожидаются заморозки. Кроме того, погода второй декады апреля характеризовалась сверхурочными гидротермическими показателями, а именно: низкой, как для этого периода температурой воздуха, значительными осадками в виде ливневых дождей, что привело к переувлажнению почвы, а это - к задержке проведения весенне-полевых работ и, прежде всего, сева ранних яровых культур.

Добавим, что в мае 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.