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Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Фото: синоптик назвала дату, когда в Украине потеплеет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Потепление следует ожидать в Украине уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Потеплеет с 1 мая", - отметила она.

Как сообщалось, к середине этой недели в Украине снова похолодает. Правда, понижение температуры продержится недолго.

Отметим, в Украине в конце апреля в некоторых областях резко похолодает. Две ночи подряд 28 и 29 апреля ожидаются заморозки. Кроме того, погода второй декады апреля характеризовалась сверхурочными гидротермическими показателями, а именно: низкой, как для этого периода температурой воздуха, значительными осадками в виде ливневых дождей, что привело к переувлажнению почвы, а это - к задержке проведения весенне-полевых работ и, прежде всего, сева ранних яровых культур.

Добавим, что в мае 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.

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