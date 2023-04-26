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Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

Фото: синоптик назвала дату, коли в Україні потеплішає (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Потепління слід очікувати в Україні вже з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Потепліє з 1-го травня", - зазначила вона.

Як повідомлялось, в середині цього тижня в Україні знову похолодає. Щоправда, зниження температури протримається недовго.

Зазначимо, в Україні наприкінці квітня в деяких областях різко похолодає. Дві ночі поспіль 28 і 29 квітня очікуються заморозки. Крім того, погода другої декади квітня характеризувалася понаднормовими гідротермічними показниками, а саме: низькою, як для цього періоду температурою повітря, значними опадами у вигляді зливових дощів, що призвело до перезволоження ґрунту, а це - до затримки проведення весняно-польових робіт і, перш за все, сівби ранніх ярих культур.

Додамо, що у травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

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