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В Украину идет похолодание. Синоптик назвала дату и рассказала, сколько оно продержится

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Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 18:24
В Украину идет похолодание. Синоптик назвала дату и рассказала, сколько оно продержится Фото: синоптик спрогнозировала похолодание в Украине и назвала дату (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

К середине следующей неделе в Украине снова похолодает. Правда, снижение температуры продержится недолго, уже в конце следующей семидневки снова будет тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"На неделе в среду Украину будет пересекать влажный атмосферный фронт, за которым распространится холодный воздух.

"Только в восточной части останется тёплая погода, пройдут дожди", - отметила синоптик.

В то же время, по данным Диденко, похолодание будет длиться недолго и уже в конце следующей недели теплая погода возобновится.

Как сообщалось, завтра, в понедельник, 24 апреля, в Украине будет тепло, до +19 градусов, но по-настоящему весеннюю погоду испортят дожди, которые местами пройдут вперемешку с грозами.

Отметим, наводнение в Украине подтопило дома и угодья в 9 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

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