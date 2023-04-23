В Украину идет похолодание. Синоптик назвала дату и рассказала, сколько оно продержится

К середине следующей неделе в Украине снова похолодает. Правда, снижение температуры продержится недолго, уже в конце следующей семидневки снова будет тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"На неделе в среду Украину будет пересекать влажный атмосферный фронт, за которым распространится холодный воздух.

"Только в восточной части останется тёплая погода, пройдут дожди", - отметила синоптик.

В то же время, по данным Диденко, похолодание будет длиться недолго и уже в конце следующей недели теплая погода возобновится.

Как сообщалось, завтра, в понедельник, 24 апреля, в Украине будет тепло, до +19 градусов, но по-настоящему весеннюю погоду испортят дожди, которые местами пройдут вперемешку с грозами.

Отметим, наводнение в Украине подтопило дома и угодья в 9 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.