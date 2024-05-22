Синоптик рассказала, каких "сюрпризов" погоды ждать завтра в Украине
Погода в Украине завтра, 23 мая, будет солнечной. Хотя в некоторых регионах не исключены дожди, местами даже с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Завтра, 23 мая, в Украине преимущественно солнечно, только на западе и северо-востоке похмарится и местами пройдут дожди с грозами", - рассказала она.
Кроме того, по ее словам, в четверг ожидается +23...+28 градусов.
"В Киеве завтра будет забрасывать несколько облаков с запада, но без осадков. Температура воздуха будет составлять +26 градусов", - добавила Диденко.
Погода в Украине
Погода в Украине с начала текущей рабочей недели не обходится без дождей, привычными стали и грозы. Украинцев просят не пугаться громких звуков в случае грозы и грома. В то же время не стоит относиться к этим явлениям легкомысленно.
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