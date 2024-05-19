Погода даст жару. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю в Украине

Всю рабочую неделю в Украине будут лить дожди - как повсеместно, так и местами, как с грозами так и без них. В то же время к концу недели придет жара, местами до +27...+28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Понедельник, 20 мая

В понедельник, 20 мая, в Украине будет дождить. При этом осадки возможны на западе, части центра, в том числе в Киеве, и на севере.

Ночью температура будет достаточно однородной. В общей сложности на большинстве территории ночью ожидается температура в пределах +10…+13 градусов в зависимости от региона. При этом теплее всего ночью будет в Закарпатской области - +12…+14 градусов. А холоднее всего:

в Кировоградской области, местами в Николаевской области - +8….+10 градусов;

в Луганской области - +9….+11 градусов.

Днем в большинстве регионов будет тепло - +23….+25 градусов. Теплее всего будет в Закарпатье - до +26 градусов. А холоднее всего на севере и востоке (Сумская и Харьковская области) в пределах +21…+23 градусов.

В Киеве ночью будет преобладать переменная облачность, без осадков +11…+13 градусов. Днем переменная облачность, кратковременный небольшой дождь, гроза, +23…+25 градусов.

Погода в Украине на 20 мая (meteo.gov.ua)

Вторник, 21 мая

Во вторник, 21 мая, картина с дождями не изменится. Осадки "засыпят" те же регионы, что и днем ранее - запад, север, часть центра.

В то же время ночью значительно потеплеет. Так, в большинстве регионов термометры покажут +11…+13, даже на юге. Холоднее всего будет ночью в Черниговской, Сумской, Харьковской областях - в пределах +10…+12. А теплее всего ночью будет на Закарпатье и на крайнем востоке, в Донецкой области - до +14.

Днем в большинстве регионов будет +23…+25 градусов. При этом теплее всего будет частично на юге, на Закарпатье и в Луганской области - +24 ... +26 градусов. А холоднее всего днем будет в Сумской и Харьковской областях - +21…+23 градусов.

В Киеве ночью будет переменная облачность, местами кратковременный небольшой дождь, +11…+13 градусов. Днем переменная облачность, местами кратковременный небольшой дождь с грозой, +23…+25 градусов.

Погода в Украине на 21 мая (meteo.gov.ua)

Среда, 22 мая

В среду, 22 мая, в Украине дождей станет меньше, причем гроз уже не будет. Осадки пройдут:

на западе;

на севере;

частично в центре, в том числе в Киеве;

на юге, в Одесской области;

на востоке, в Харьковской области.

Ночью температура воздуха в большинстве областей будет в пределах +13...+15 градусов. Холоднее будет в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской областях - в пределах +12...+14 градусов. А теплее всего будет ночью в Киеве, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях - +14...+16 градусов, а на Закарпатье вообще в районе +15...+17.

Днем температура воздуха будет достаточно разноплановой. Причем, частно она будет резко отличаться даже в пределах одного региона. Например, на крайнем западе максимальная температура днем будет держаться в пределах +21...+22 градусов, в Черновицкой области - +22...+24, а на Волыни и в Ровенской области маскимально поднимется до +24....+26 градусов. Отметим, что в части регионов термометры будут показывать и большие значения - в пределах +25...+27 градусов.

В Киеве ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный небольшой дождь, +14…+16 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный небольшой дождь, +24°…+26.

Погода в Украине на 22 мая (meteo.gov.ua)

Четверг, 23 мая

В четверг, 23 мая, в Украине дожди продолжат "держать марку". Осадки вероятны на западе и севере, уже как по традиции, повсеместно, местами в центре (в тех областях, что ближе находятся к западным) в Киеве и в Одесской области.

Ночью температура воздуха практически повсеместно будет в пределах +13...+15 градусов. Чуть холоднее на севере и в Харьковской, Полтавской областях - +12...+14 градусов. Теплее ночью будет местами на юге и в Донецкой области - до +16 градусов.

Днем холоднее всего буде на западе, +19...+21 градусов, но не во всех областях. Например в Черновицкой и Ровенской областях ожидается +22...+24 градусов. В большинство регионов будет в пределах +25...+27 градусов. Жара придет днем на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, здесь температура поднимется до +26...+28 градусов.

В Киеве ночью облачно с прояснениями, без осадков, +14…+16 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный небольшой дождь, +24…+26 градусов.

Погода в Украине на 23 мая (meteo.gov.ua)

Пятница, 24 мая

В пятницу, 24 мая, в Украине тоже будет дождить. Причем в регионах, где вероятны осадки, дожди будут сопровождаться грозами. В частности, дожди пройдут на западе, в части центральных регионов и в Одесской, Николаевской областях, на юге.

Отметим, что ночью температура в большинстве регионов будет +13...+15 градусов, местами, в центре и на юге, до +16..+17 градусов. Холоднее всего будет ночью в Сумской и Харьковской областях - в пределах +12...+14 градусов.

Днем в большинстве областей будет в пределах +24...+26. Холоднее в Сумской, Луганской областях, Крыму - +23...+25 градусов. Теплее всего будет на юге и на юго-востоке - +25...+27 градусов.

В Киеве ночью переменная облачность, без осадков, +14…+16 градусов. Днем будет без осадков, но облачно, +24…+26 градусов.

Погода в Украине на 24 мая (meteo.gov.ua)