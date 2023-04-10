Украинцам дали советы, как вести себя во время грозы и шаровой молнии

Украинцам рассказали, чего категорически нельзя делать при первых вспышках молний или ударах грома. И как нужно себя вести во время шаровой молнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Как сообщалось, погода в Киеве и области 9 апреля резко ухудшится. Жителей предупредили о грозе.

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