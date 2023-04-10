Украинцам дали советы, как вести себя во время грозы и шаровой молнии
Фото: украинцам рассказали, чего категорически нельзя делать при молнии и громе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцам рассказали, чего категорически нельзя делать при первых вспышках молний или ударах грома. И как нужно себя вести во время шаровой молнии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Если вы находитесь в помещении
- немедленно закройте все форточки, окна, двери, потому что сквозняки могут затащить в помещение молнию;
- выключите электроприборы из розетки в квартирах;
- не пользуйтесь водопроводом;
- не следует умываться над раковинами или ванными, ни в коем случае не мыться в ваннах.
- находитесь чуть дальше от окон, где возможны сквозняки электроприборов труб в целом любой металлической утвари;
- удержитесь от звонка по телефону, но, если это необходимо, сделайте это сразу же после очередного грозового разряда, быстро используя небольшую паузу до следующего разряда.
Если гроза застала вас на улице в поле, в лесу, на реке
- не прячьтесь в небольших сооружениях, домах, палатках и особенно среди деревьев лучше укрыться в каком-нибудь углублении;
- если вас двое или больше не скапливайтесь в укрытии вместе, скрывайтесь в одиночку возможно поражение молнией повлечет за собой трагедию одному, а не всем, ибо разряд переходит через контакт человеческих тел;
- бежать в хранилище следует медленно и слегка, склонившись, а не во весь рост. Разряды контактируют с высшими точками, какой может быть голова человека. Находясь в укрытии ноги держите вместе, а не разбросано, тем самым сузив площадь возможного поражения разрядом;
- немедленно нужно избавиться от вещей при вас: лопаты, топоры, ножей, браслетов даже часов. Положите все в защищенное место чуть дальше себя. Не ложитесь на землю, потому что тем самым увеличиваете площадь поражения разрядом;
- сядьте слегка наклонив голову, но она не должна быть выше предметов вокруг вас. Если ощутили в тайнике что, окружая вас предметы или часть построек, скажем, забор как будто звенит немедленно смените укрывшийся убежище;
- если волосы на голове словно шевелятся или вздуваются, по крайней мере так вам кажется, тоже перейдите в другое место, потому что здесь накапливается электрическая энергия, которая может привлечь молнию;
- если гроза застала вас с длинными, особенно металлическими предметами в руках удочками, граблями, вилами, не уходите с ними, а отложите как можно дальше от себя и переждите непогоду;
- во время грозы никогда не прикасайтесь к металлическим сооружениям и железным электроопорам, опорам мостов, проволочных изгородей и подобным объектам из металла. Немедленно прекратите прогулку на велосипеде или верхом на коне. Велосипед поставьте как можно дальше от себя, а коня привяжите. Желательно не прятаться под высокими деревьями и не прикасаться к металлическому столбу или забору.
Если гроза застала вас в лодке на водоеме или во время плавания
- безопаснее всего выбраться из воды на берег, а если это невозможно пытайтесь сидеть в лодке неподвижно, вытащив весла;
- вплавь следует добираться медленно спокойно, не размахивая руками.
Шаровая молния: как вести себя
- при первых признаках грозы закройте, форточки, окна, двери;
- если к вам приближается шаровая молния стойте спокойно, затаив дыхание, не совершайте никаких резких движений и не пытайтесь сразу же убегать;
- если шаровая молния попала в вашу квартиру, держитесь немного дальше от электроприборов и электропроводки;
- если у вас в руках какой-то предмет с изолирующими свойствами, выставьте его перед собой и таким образом попытайтесь остановить приближение шаровой молнии. Если молния прилипнет к нему, осторожно уложите его на землю, после этого попытайтесь медленно выйти из помещения не вызывая резких колебаний, потоков воздуха. После исчезновения молнии в помещении как правило возникает пожар, поэтому тщательно проверьте, не горит ли что-то.
Как сообщалось, погода в Киеве и области 9 апреля резко ухудшится. Жителей предупредили о грозе.
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