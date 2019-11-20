Завтра в Києві очікуються сильні пориви вітру та морози

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Увечері може похолодати до -4 градусів морозу

Погода у Києві в четвер, 21 листопада, буде ветренная, очікуються морози до -4 градусів. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, в столиці очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.

"Температура повітря в столиці найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1+3 градуси, а в четвер увечері - зниження температури повітря до-1-4 градусів. У поєднанні з сильним вітром може бути дуже холодно", - повідомила Діденко.

Також синоптик додала, що Україна завтра потрапляє в зону зіткнення циклону з заходу і антициклону зі сходу. Наслідком цього буде несприятлива погода. У східній частині України температура завра вночі знизиться до -8 градусів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Укргідрометценру, в Україну йде поступове похолодання, а в п'ятницю, 22 листопада, температура вночі в Луганській області складе від -10 до -12 градусів. У сусідній Донецькій області очікується до -10 морозу. У Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій області очікується від -6 до -8 морозу.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, синоптики повідомили, що коли знизиться температура повітря та антициклон почне посилюватися, густий туман у столиці розсіється.