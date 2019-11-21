ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 08:21
Синоптики оголосили штормове попередження в Україні
Ілюстративне фото (news.mspravka)

У Приазов'ї пориви вітру досягнуть 25-28 м/с

Погода в Україні 21 листопада погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. По Києву та Київській області 21 листопада пориви вітру 15-18 м/с.

Додамо, Приазов'я включає в себе території півдня Донецької, Запорізької, сходу Херсонської областей та північного узбережжя Азовського моря.

Сильний вітер вже з самого ранку. Відзначимо, видання "Думская" повідомило, що в Одесі через штормовий вітер дерево впало на контактну мережу і було тимчасово припинено рух трамваю.

Нагадаємо, синоптики попереджали про дощі у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях. У всіх інших областях сьогодні хмарно. Зокрема, на сході Україні вдень температура повітря опуститься до -3.

У Києві сьогодні очікується хмарна та суха погода. Вдень температура повітря коливатиметься від -1 до +1.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода у Києві в четвер, 21 листопада, буде вітряна, очікуються морози до -4 градусів. У східній частині України температура завтра вночі знизиться до -8 градусів. За її даними, сьогодні будуть сильні пориви вітру.

В Україні оголосили штормове попередження Завтра в Києві очікуються сильні пориви вітру та морози
Новини України Штормове попередженняПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся