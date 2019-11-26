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В Україну йде потепління

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 11:17
В Україну йде потепління
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень буде +2+6 градусів, у західних та південних областях +5+11 градусів

Погода в Україні 27 листопада покращиться, йде потепління. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Як зазначається, вдень буде +2+6 градусів, у західних та південних областях +5+11 градусів. У східні області, у Дніпропетровській області, місцями в Полтавській області, Кропивницькій області та районах дощі та поривчастий вітер.

"Повітря вже вихолоджене, на тепліші процеси перебудова не так скоро відбувається, тому часом дощ мінятиметься з мокрим снігом. А це означає, що дороги можуть бути з ожеледицею чи просто дуже слизькими від першої листопадової каші. Обережно", - повідомила вона.

В Україну йде потеплінняФото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Також вона зазначає, що у Києві 27-го листопада опади малоймовірні, вночі ще 0-3 градуси морозу, а вдень очікується +1+3 градуси.

"До кінця тижня у Києві потепліє до +5 градусів, у п`ятницю пройдуть дощі", - повідомила вона.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру давали прогноз погоди на сьогодні. Зокрема, у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях хмарно та морозно. Вдень очікується 0+4, а вночі -4-6.

Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах В Україні сьогодні морози
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