В Україну йдуть морози

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних та північних областях хмарно

Погода в Україні 26 листопада погіршиться, йдуть морози та похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних, північних та Київській областях сьогодні хмарно. Вдень очікується 0+4, а вночі -4-6. На сході країни мінлива хмарність, вдень очікується 0+2, вночі очікується -5-7.

Також повідомляється, що у південних областях вдень буде +4+6, а вночі -1-3.

Прогноз у Києві

У Києві у вівторок буде хмарно. Вдень очікується +1-1, вночі -3-5.

Нагадаємо, сьогодні за даними синоптика Наталки Діденко погода в Україні утримається прохолодною, однак на Закарпатті вдень повітря прогріється до +10. Вітер в Україні 26 листопада очікується південно-східний, східний 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

РБК-Україна писало, що погода в Україні з середи, 27 листопада, зміниться - очікується потепління, а також з'являться опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Крім того, сьогодні вночі та вранці в західних областях очікується туман, видимість 200-500 метрів. Крім того, місцями прогнозують ожеледь, на дорогах ожеледиця.