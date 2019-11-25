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Синоптики попередили про туман та ожеледицю в Україні

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 14:12
Синоптики попередили про туман та ожеледицю в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погоди очікується 25-26 листопада

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні, очікується туман та ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що за прогнозами УкрГідрометцентру, 25 листопада вночі та вранці в більшості західних областей ожеледь. Крім того, очікується туман, видимість 200-500 метрів.

Завтра, 26 листопада, вночі та вранці в західних областях очікується туман, видимість 200-500 метрів. Крім того, місцями прогнозують ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, сьогодні вранці в більшості західних областей прогнозували ожеледь, туман, видимість 200-500 метрів.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні у вівторок, 26 листопада, буде морозною, вночі очікується -8 градусів, вдень до +5. У Запорізькій та Донецькій областях прогнозується штормовий вітер, до 15-22 м/с. На решті частини України буде вітер південно-східного та східного напрямків, 5-10 м/с.

РБК-Україна писало, що погода в Україні з середи, 27 листопада, зміниться - очікується потепління, а також з'являться опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Синоптики попередили про ожеледь в Україні В Україні завтра потеплішає до +12
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