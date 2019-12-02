Завтра в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиця

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом двох днів практично всі області засипле снігом

Погода в Україні у вівторок, 3 грудня, буде прохолодною, очікується мокрий сніг, ожеледиця та непрохідні тротуари. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, сьогодні на заході та півночі України сьогодні йде сніг та мокрий сніг, який в найближчі дні пошириться на решту території країни.

"Цей сніжний масив рухається в східному напрямі, тому протягом понеділка і вівторка практично всі наші області поступово опиняться під зимовим керівництвом", - зазначає Діденко.

Синоптик розповіла, що 3 грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця та малопрохідні тротуари. Вдень у вівторок в центральній частині України опади припиняться. На заході та півночі очікуються завтра в денні години невеликий сніг і мокрий сніг. На півдні України місцями дощ і мокрий сніг випаде переважно найближчої вночі та завтра вранці. У вівторок протягом дня опади у південній частині припиняться, однак на Запоріжжі негода затримається.

Також очікується поривчастий вітер, тому відчуття холоду посиляться.

"Температура повітря вночі в Україні від 0 до -5 градусів морозу, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла, на півдні до +4+6 градусів", - резюмувала Діденко.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що 2 грудня погода в Україні різко погіршиться, випаде сніг висотою 3-8 сантиметрів в західних областях і 10-20 сантиметрів - в Карпатах.

Також РБК-Україна повідомляло, що середня місячна температура у грудні 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.