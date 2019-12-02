ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик розповіла про погоду в Києві на завтра

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 11:59
Синоптик розповіла про погоду в Києві на завтра
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці йтиме мокрий сніг

Погода у Києві у вівторок, 3 грудня, буде прохолодною, очікується сніг, ожеледиця і поривчастий вітер. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, сьогодні ввечері та сьогодні вночі в столиці очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Також очікується поривчастий північно-західний вітер, через що посилиться відчуття холоду.

"Завтра вдень у столиці - буде підсипати невеликий сніг. Температура повітря вночі -2-4 градуси, вдень 3 грудня близько нуля", - повідомила Діденко.

Синоптик також розповіла про погоду на території України. Так, сьогодні на заході та півночі країни йде сніг, який в найближчі дні пошириться на решту території України.

"Цей сніжний масив рухається в східному напрямі, тому протягом понеділка і вівторка практично всі наші області поступово опиняться під зимовим керівництвом", - зазначила Діденко.

Також раніше синоптики попередили, що 2 грудня погода в Україні різко погіршиться, випаде сніг висотою 3-8 сантиметрів в західних областях і 10-20 сантиметрів - в Карпатах.

Крім того, середня місячна температура грудня 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

Синоптики попередили про різке погіршення погоди Сьогодні на заході України йтиме мокрий сніг
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся