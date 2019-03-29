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Погода на сьогодні: до України повертається тепло

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: до України повертається тепло
Фото: в Україні очікується потепління (РБК-Україна)

В Україні 29 березня опадів не очікується

Погода на сьогодні: 29 березня на території України опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, вдень від +9 до +13, вночі від -1 до +2. На півночі сухо і малохмарно, вдень від +7 до +11, а вночі від -2 до +1. В центрі теж без опадів, вдень від +7 до +10, вночі від -2 до +1.

На сході вдень від +6 до +9, вночі від -1 до -3. На півдні вдень від +8 до +11, вночі від -2 до +2. У Криму вдень від +8 до +10, вночі від -1 до +1.

Відзначимо, в суботу-неділю в Україні очікується істотне потепління і сонячна погода. Опадів не прогнозують.

Погода на сьогодні: до України повертається тепло

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 29 березня сухо і малохмарно, вдень від +9 до +11, вночі від -1 до +1, вітер західний, 5-10 м/с.

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