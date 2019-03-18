Кліматологи дали прогноз погоди на день президентських виборів

Фото: Київ, вид на Дніпро (РБК-Україна)

У день президентських виборів 31 березня очікуються заморозки

Погода в день виборів президента України 31 березня 2019 року очікується прохолодна. Про це на прес-конференції сказала Вазіра Мартазінова, завідувач відділу кліматичних досліджень та прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, передає кореспондент РБК-Україна.

Мартазінова відзначила, що наприкінці березня - на початку квітня очікуються заморозки. Але похолодання буде короткостроковим.

"Розраховувати на те, що це буде тривале похолодання не можна, це буде короткострокове похолодання", - сказала вона.

Мартазінова зазначила, що до кінця березня у Києві очікуються опади, але в квітні вони будуть майже практично відсутні.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна цього року прийшла до Києва 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми. Метеорологічна зима тривала з 13 листопада по 3 березня - загалом 111 днів. Це на шість днів довше кліматичної норми.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура цієї календарної зими у Києві склала 2,0 градуси морозу, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму.