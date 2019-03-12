Синоптик розповіла, коли в Києві буде +18

Повітря прогріється до +12-18 градусів найближчими вихідними

Погода в Киеве: на выходных, 16-17 марта, и в понедельник ожидается до +12+18 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Сообщается, что с 20 марта температура воздуха снова немного снизится.

В то же время Диденко сообщает, что завтра, 13 марта в Киеве будет солнечно, но холодно. Ночью -2-4 градуса, днем +5+7 градусов.

В целом в Украине в ближайшие дни, включая завтрашний, будет холодно. 13 марта ночью -1-6 градусов, в южной части от 2 мороза до 3 тепла, завтра днем ожидается +4+9 градусов. Ветер будет или слабый, или небольшой, днем на Западе - порывистый. Будет преобладать сухая и солнечная погода.

Напомним, в минувшие выходные погода в Киеве побила четыре температурные рекорды на выходных 8-9 марта 2019 года.

Отметим, 12 марта в Киеве днем ожидается небольшой снег, местами с дождем. Температура ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.

РБК-Украина писало, что в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также на территории Крыма сегодня ожидается осложнения погодных условий. Там прогнозируют значительные осадки.