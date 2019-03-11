Київ побив 4 температурних рекорди на цих вихідних

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ці рекорди свідчать про пришвидшення темпів глобального потепління

Погода в Києві побила чотири температурні рекорди на вихідних 8-9 березня 2019 року. Про це сказано у повідомленні на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

При цьому в обсерваторії підкреслили, що дані рекорди свідчать про пришвидшення темпів глобального потепління.

"8-9 березня за даними спостережень метеостанції обсерваторії у Києві побито 4 температурні рекорди. 8 березня у столиці середньодобова температура повітря вперше за 139 років становила +10,1, що на 1,6 вище попереднього рекордного значення температури для цього дня у 2016 році", - сказано у повідомленні.

Метеорологи також інформують, що було побито і рекорд максимальної температури повітря, яка після полудня досягла +17,7, що на 2,9 градуси вище за кліматичну норму.

Крім того, 9 березня у Києві температура найтеплішої ночі за 139 років спостереження не опустилась нижче +7, що на 1,7 вище ніж це було у 2016 році. Середньодобова температура повітря склала +10,5, що на 2,2 тепліше попереднього рекордного значення 1975 року.

"За кліматичним календарем такі середньодобові температури відповідають 21-22 квітня. Привертає увагу те, що три з рекордів побили на 2-3 градуси ті, які були встановлені лише три роки тому. Згадані рекорди переконливо свідчать про пришвидшення темпів глобального потепління, адже раніше рекорди не оновлювались десятиліттями", - підкреслили в обсерваторії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 березня у столиці був встановлений новий температурний рекорд за всю історію спостережень.

Як писало РБК-Україна раніше, метеорологічна весна в цьому році прийшла в столицю на тиждень раніше за кліматичну норму і, як очікується, погода в Києві буде теплою і далі.

Додамо, середня температура цієї календарної зими в Києві склала 2 градуси морозу, що на 2 градуси вище кліматичної норми.