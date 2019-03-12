У Києві сьогодні невеликий сніг з дощем

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень повітря прогріється до +4-6 градусів

Погода в Києві: 12 березня удень очікується невеликий сніг, місцями із дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними Українського гідрометцентру, сьогодні у столиці буде хмарно із проясненнями. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 морозу, вдень +4-6 тепла.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що погода в Києві побила чотири температурні рекорди на вихідних 8-9 березня 2019 року.

РБК-Україна писало, що у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, а також на території Криму сьогодні очікується ускладнення погодніх умов. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності - жовтий. У вказаних регіонах очікуються значні опади.

Нагадаємо, в результаті негоди в Україні на ранок 12 березня знеструмлено 537 населених пунктів в 15 областях. Найбільше постраждали Київська та Хмельницька області.