В Приазов'ї та Криму очікується ускладення погодніх умов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики прогнозують значні опади вдень

У Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, а також на території Криму сьогодні очікується ускладнення погодніх умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності - жовтий. У вказаних областях очікуються значні опади.

"За даними УкрГідрометцентру, 12 березня вдень у Криму, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях значні опади у вигляді снігу та дощ (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що в результаті негоди в Україні на ранок 12 березня знеструмлено 537 населених пунктів в 15 областях. Найбільше постраждали Київська та Хмельницька області.

Зазначимо, погода в Україні в найближчі дні погіршиться, очікується штормовий вітер і невеликі морози вночі.

Нагадаємо, сьогодні у західних, вдень і в північних областях невеликий сніг з дощем, у південній частині, Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях помірний мокрий сніг і дощ. Вдень у Криму та Приазов'ї значні опади. На решті території без істотних опадів. Температура вночі від -4 до +1 градусів. На узбережжі морів та в Криму до +5; вдень до +7, на Закарпатті до +10.