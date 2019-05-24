В Україні сьогодні дощитиме, температура до +26

Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

У Києві вдень 24 травня повітря прогріється до +25

Погода в Україні 24 травня 2019 року буде переважно дощовою, в деяких областях очікується град, температура повітря вдень сягатиме +26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України очікуються дощі з грозами. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +24 +26 градусів, а вночі опустяться до +12 +14. В центрі теж проллються дощі, можливі грози. Температура повітря прогріється до +23 +25 градусів, вночі - від +13 до +16.

У південних областях небо затягне хмарами, можливі короткочасні дощі з грозами.Температура повітря - +23 +25, вночі - +13 +15 градусів. Така ж погода буде і в Криму.

Найхолодніше буде на заході країни, температура повітря вдень +17 +19, а вночі - +9 +11. У західних областях очікуються дощі, можливий град. Вітер буде дути зі швидкістю 15-20 м/с. Дощитиме і в північних регіонах, вдень від +23 до +25, вночі +13 +15 градусів.

Зазначимо, через сильні дощі в Україні очікуються підйоми рівнів води в річках через, що з'явиться серйозна загроза підтоплень будинків та сільськогосподарських угідь.

Фото: прогноз погоди в Україні

Погода у Києві на сьогодні

Столицю 24 травня накриють дощі. Повітря прогріється від +23 до +25, вночі від +13 до +15, вітер південний, 5-10 м/сек.

Фото: погода в Києві і області