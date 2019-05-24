ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підтоплення на заході України: зруйновано міст та будинки, зникла дитина

Новини » Надзвичайні події    24.05.2019 - 08:30
Підтоплення на заході України: зруйновано міст та будинки, зникла дитина
Фото: підтоплення на заході (ДСНС)

На сьогодні підтопленими залимшаються понад 20 будинків, зник хлопчик, який упав у воду

У західних областях України внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків. Також водою зруйновано міст місцевого значення на Закарпатті, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій.

Саме Закарпатська область постраждала найбільше - станом на 7:00 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки, 241 дворогосподарство, 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів та зруйновано один міст через річку Латориця в с. Котельниця Воловецького району. Водою зруйновано 930 м берегових укріплень.

Крім того, в смт Воловець у річку Вича впав та зник 10-річний хлопчик. На пошуки дитини виходили рятувальники та місцеве населення. Станом на ранок п'ятниці тіло хлопчика не знайдено, пошук буде продовжено.

Через автодорогу державного значення Мукачево-Рогатин протяжністю близько 250 м поблизу с. Вільхівка Іршавського району спостерігається перелив води.

В Івано-Франківській області наразі підтопленим залишається один будинок  та 151 дворогосподарство в 15 населених пунктах області.

Нагадаємо, погода в Україні 24 травня 2019 року буде переважно дощовою, в деяких областях очікується град, температура повітря вдень сягатиме +26.

В Україні сьогодні дощитиме, температура до +26 На заході України затоплено сотні будинків
Новини України Гідрометцентрдождиподтопление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся