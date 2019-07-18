У день виборів Україну накриє спека

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні 21 липня очікується до +33

Погода в Україні у день парламентських виборів, 21 липня, очікуться спекотною - стовпчики термометрів піднімуться до +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За даними синоптика, до України з півдня йде суттєве підвищення температури повітря. Діденко повідомила, що 21 липня практично всю Європу накриє сильна спека - до +40 градусів.

"21 липня у південній частині України, на сході та подекуди в центрі також буде спекотно, +28+33 градуси, а на решті території +25+30 градусів", - повідомила вона.

Крім того, за інформацією синоптика, завтра, 19 липня, у більшості областей України очікується до +28 градусів, на півдні до +30, у західній частині подекуди до +25 градусів.

"Дощі, місцями з грозами, найбільш ймовірні у західних та північних областях.

Південь, схід, центр побудуть у сухій сонячній погоді", - додала вона.

У Києві завтра можливий дощ з грозою, вдень потепліє до +24+26. Протягом суботи-неділі у Києві очікується до +26 +29 градусів.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 18 липня, у більшості регіонів України очікується пожежна небезпека 5 класу.

Также РБК-Україна повідомляло, що до кінця тижня в Україні очікується потепління.