Синоптик дала прогноз на завтра и на ближайшие дни в Украине

В четверг, 28 ноября в Украине ожидается облачная влажная погода. Также вероятны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Влаги будут добавлять облака и туманы, а в западных областях пройдут дожди в связи с перемещением атмосферного фронта, который привязан к циклону, который расположится над Польшей", - рассказала она.
Над Польшей расположится циклон 28 ноября, который будет влиять на погоду в Украине (t.me/PohodaNatalka)
Температура воздуха ночью, по данным синоптика, составит 0...-4 градусов мороза, на западе около 0, а в дневные часы завтра ожидается +1...+4 градусов, на юге и западе - +4...+8 градусов.
В Киеве 28 ноября существенные осадки маловероятны, предполагается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров.
"К вечеру в четверг усилится южный ветер к порывистому, некомфортному.
Ночью в столице 0...-2 градуса мороза, днем 0...+2 градуса тепла", - отметила Диденко.
В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, но без существенных осадков. Будет сравнительно тепло, как для этого времени года, ночью небольшие морозы, днем незначительные "плюсы".
По данным синоптиков, Европу ожидает самая холодная зима с момента вторжения России в Украину. Это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители, поскольку континент расходует свои запасы газа быстрее, чем обычно.
Отметим, что погода в Европе не впервые удивляет в 2024 году. Достаточно вспомнить, как в сентябре в странах Центральной и Восточной Европы прошел шторм "Борис", вызвав сильные ливни и наводнения.
Наибольший ущерб от непогоды понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Некоторые села оказались под водой, по меньшей мере 8 человек погибли, были и пропавшие без вести.
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