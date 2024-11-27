Синоптик дала прогноз на завтра та на найближчі дні в Україні

"Вологи додаватимуть хмари та тумани, а в західних областях пройдуть дощі в зв'язку з переміщенням атмосферного фронту, який прив'язаний до циклону, що розташується над Польщею", - розповіла вона.

Над Польщею розташується циклон 28 листопада, який буде впливати на погоду в Україні (t.me/PohodaNatalka)

Температура повітря вночі, за даними синоптика, становитиме 0...-4 градусів морозу, на заході близько 0, а в денні години завтра очікується +1...+4 градусів, на півдні та заході - +4...+8 градусів.

Погода у Києві

У Києві 28 листопада істотні опади малоймовірні, передбачається туман з погіршенням видимості до 300-500 метрів.

"Надвечір у четвер посилиться південний вітер до рвучкого, некомфортного.

Вночі у столиці 0...-2 градусів морозу, вдень 0...+2 градусів тепла", - зазначила Діденко.

Погода найближчими днями

Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, проте без істотних опадів. Буде порівняно тепло, як на цю пору року, вночі невеликі морози, вдень незначні "плюси".