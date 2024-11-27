Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину, - синоптики

Европу ожидает самая холодная зима с момента вторжения России в Украину. Это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители, поскольку континент расходует свои запасы газа быстрее, чем обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Температуры с настоящего момента по март, как ожидается, останутся в основном ниже уровней, наблюдавшихся в последние два года, согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, собранным Bloomberg.

Однако этой зимой, как и в двух предыдущих, ожидается, что температура останется выше сезонной нормы, свидетельствует данные Maxar Technologies.

Тем не менее, континент остается уязвимым к погодным потрясениям. Холодная зима усилит давление на уже высокие цены на газ и электроэнергию. Это может совпасть с остановкой поставок газа через Украину с 1 января, когда температуры обычно опускаются до самых низких значений.

Морозная погода и слабый ветер уже привели к более быстрому, чем обычно, изъятию газа из хранилищ в этом месяце. Это вызывает опасения по поводу конца зимы и сезона пополнения запасов следующим летом.

Эскалация боевых действий между Россией и Украиной увеличивает энергетические риски для Европы.

Прогнозы на зиму

По словам Эндрю Педрини, метеоролога из прогнозиста Atmospheric G2, любые продолжительные периоды более холодной погоды будут вызваны так называемым погодным явлением "Внезапное стратосферное потепление", которое приводит к ослаблению полярного вихря. Полярный вихрь - это динамика, которая ограничивает более холодные условия полюсами Земли.

"В настоящее время мы внимательно следим за ноябрьской схемой, поскольку она больше соответствует тем, которые были в зимах, когда в конечном итоге был SSW", - сказал Педрини. Это может "слегка" повысить вероятность такого события позднее этой зимой, добавил он.

По словам Мэтью Дросса, метеоролога компании Maxar, в основном ожидаются мягкие условия в северной и центральной Европе, а более низкие температуры будут в основном сосредоточены на юге, например, в Италии и на Балканах.

По данным Weather Services International, ожидается, что в декабре температура упадет, а спрос на отопление по всей Европе вырастет до уровней, превышающих сезонные нормы. В Осло средняя температура, по прогнозам, упадет до -12 градусов 8 декабря, что на 9 градусов ниже 30-летнего среднего значения.