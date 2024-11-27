Синоптик дала прогноз на завтра и на ближайшие дни в Украине

В четверг, 28 ноября в Украине ожидается облачная влажная погода. Также вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Влаги будут добавлять облака и туманы, а в западных областях пройдут дожди в связи с перемещением атмосферного фронта, который привязан к циклону, который расположится над Польшей", - рассказала она.

Над Польшей расположится циклон 28 ноября, который будет влиять на погоду в Украине (t.me/PohodaNatalka)

Температура воздуха ночью, по данным синоптика, составит 0...-4 градусов мороза, на западе около 0, а в дневные часы завтра ожидается +1...+4 градусов, на юге и западе - +4...+8 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 28 ноября существенные осадки маловероятны, предполагается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров.

"К вечеру в четверг усилится южный ветер к порывистому, некомфортному.

Ночью в столице 0...-2 градуса мороза, днем ​​0...+2 градуса тепла", - отметила Диденко.

Погода в ближайшие дни

В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, но без существенных осадков. Будет сравнительно тепло, как для этого времени года, ночью небольшие морозы, днем ​​незначительные "плюсы".