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Синоптик дала прогноз на завтра и на ближайшие дни в Украине

Украина, Среда 27 ноября 2024 13:05
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Синоптик дала прогноз на завтра и на ближайшие дни в Украине Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 28 ноября в Украине ожидается облачная влажная погода. Также вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Влаги будут добавлять облака и туманы, а в западных областях пройдут дожди в связи с перемещением атмосферного фронта, который привязан к циклону, который расположится над Польшей", - рассказала она.

Синоптик дала прогноз на завтра и на ближайшие дни в Украине

Над Польшей расположится циклон 28 ноября, который будет влиять на погоду в Украине (t.me/PohodaNatalka)

Температура воздуха ночью, по данным синоптика, составит 0...-4 градусов мороза, на западе около 0, а в дневные часы завтра ожидается +1...+4 градусов, на юге и западе - +4...+8 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 28 ноября существенные осадки маловероятны, предполагается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров.

"К вечеру в четверг усилится южный ветер к порывистому, некомфортному.
Ночью в столице 0...-2 градуса мороза, днем ​​0...+2 градуса тепла", - отметила Диденко.

Погода в ближайшие дни

В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, но без существенных осадков. Будет сравнительно тепло, как для этого времени года, ночью небольшие морозы, днем ​​незначительные "плюсы".

Погода в Европе

По данным синоптиков, Европу ожидает самая холодная зима с момента вторжения России в Украину. Это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители, поскольку континент расходует свои запасы газа быстрее, чем обычно.

Отметим, что погода в Европе не впервые удивляет в 2024 году. Достаточно вспомнить, как в сентябре в странах Центральной и Восточной Европы прошел шторм "Борис", вызвав сильные ливни и наводнения.

Наибольший ущерб от непогоды понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Некоторые села оказались под водой, по меньшей мере 8 человек погибли, были и пропавшие без вести.

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