Синоптик дала прогноз на завтра и на ближайшие дни в Украине
В четверг, 28 ноября в Украине ожидается облачная влажная погода. Также вероятны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Влаги будут добавлять облака и туманы, а в западных областях пройдут дожди в связи с перемещением атмосферного фронта, который привязан к циклону, который расположится над Польшей", - рассказала она.
Над Польшей расположится циклон 28 ноября, который будет влиять на погоду в Украине (t.me/PohodaNatalka)
Температура воздуха ночью, по данным синоптика, составит 0...-4 градусов мороза, на западе около 0, а в дневные часы завтра ожидается +1...+4 градусов, на юге и западе - +4...+8 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 28 ноября существенные осадки маловероятны, предполагается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров.
"К вечеру в четверг усилится южный ветер к порывистому, некомфортному.
Ночью в столице 0...-2 градуса мороза, днем 0...+2 градуса тепла", - отметила Диденко.
Погода в ближайшие дни
В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, но без существенных осадков. Будет сравнительно тепло, как для этого времени года, ночью небольшие морозы, днем незначительные "плюсы".
Погода в Европе
По данным синоптиков, Европу ожидает самая холодная зима с момента вторжения России в Украину. Это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители, поскольку континент расходует свои запасы газа быстрее, чем обычно.
Отметим, что погода в Европе не впервые удивляет в 2024 году. Достаточно вспомнить, как в сентябре в странах Центральной и Восточной Европы прошел шторм "Борис", вызвав сильные ливни и наводнения.
Наибольший ущерб от непогоды понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Некоторые села оказались под водой, по меньшей мере 8 человек погибли, были и пропавшие без вести.
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