Синоптик дала прогноз на Сочельник в Украине
Сегодня, 24 декабря, на Сочельник, в Украине будет не холодно. А снег вероятен на западе с переходом из Житомирской на Черниговскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"На Сочельник в Украине будет не холодно, в течение дня температура воздуха составит +2...+4 градусов, а в центральной части, на юге и на юго-востоке даже тепло, +4...+9 градусов, в Крыму +10...+15 градусов", - рассказала она.
Только в западной части, по данным синоптика, местами ожидается более свежая погода, в пределах -1....+2 градусов.
Где ожидать осадки
Преимущественно мокрый снег пройдет в западных областях, может дойти вечером до Житомирщины и Черниговщины, а на остальной территории Украины 24 декабря будет без осадков.
Ветер восточного направления, умеренный, на юге порывистый.
Погода в Киеве
В Киеве 24 декабря без существенных осадков, ночью около 0, днем +2...+4 градусов.
Погода на Рождество в Украине
25 декабря, на Рождество, снег ожидается в западных областях, дожди пройдут в южной части, на остальной территории без осадков.
Температура воздуха особо не изменится, только в ночь на Рождество на западе Украины похолодает до -2...-6 градусов. Однако днем повсеместно ожидается +1...+6 градусов.
Детальный прогноз погоды на Рождество в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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