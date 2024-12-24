Синоптик дала прогноз на Святвечір в Україні

Сьогодні, 24 грудня, на Святвечір, в Україні буде не холодно. А сніг ймовірний на заході з переходом з Житомирської на Чернігівську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"На Святвечір в Україні буде не холодно, впродовж дня температура повітря становитиме +2...+4 градусів, а у центральній частині, на півдні та на південному сході навіть тепло, +4...+9 градусів, в Криму +10...+15 градусів", - розповіла вона.

Лише в західній частині, за даними синоптика, подекуди очікується свіжіша погода, в межах -1....+2 градусів.

Де очікувати опади

Переважно мокрий сніг пройде в західних областях, може дійти ввечері до Житомирщини та Чернігівщини, а на решті території України 24 грудня буде без опадів.

Вітер східного напрямку, помірний, на півдні поривчастий.

Погода у Києві

У Києві 24 грудня без істотних опадів, вночі близько 0, вдень +2...+4 градусів.