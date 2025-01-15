Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Где ждать снега

Сегодня, 15 января, в части регионов Украины пройдет снег. При этом днем "минусов" не будет, а в ближайшие дни ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Хорошая зимняя картинка будет наблюдаться в западных областях Украины, которую обусловят атмосферные фронты, и там пройдет снег. В меньшей степени, но также возможен снег и мокрый снег в северных областях", - рассказала она.

На остальной территории Украины, по данным синоптика, будет без существенных осадков, а в южной части даже солнечно.

Интересная особенность

Что касается температуры, то самой низкой она была ночью в южной части Украины, кроме, конечно, Карпат, -4....-8 градусов! На остальной территории Украины ночью было в пределах -2...-6 градусов.

В течение дня 15 января "минусов" не будет, разве что в западных областях будет немного свежее, 0, -3 градусов.