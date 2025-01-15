Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на сніг

Сьогодні, 15 січня, в частині регіонів України пройде сніг. При цьому вдень "мінусів" не буде, а найближчими днями очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Гарна зимова картинка спостерігатиметься у західних областях України, яку зумовлять атмосферні фронти, і там пройде сніг. Меншою мірою, але також можливий сніг та мокрий сніг у північних областях", - розповіла вона.

На решті території України, за даними синоптика, буде без істотних опадів, а у південній частині навіть сонячно.

Цікава особливість

Що стосується температури, то найнижчою вона була вночі у південній частині України, окрім, звісно, Карпат, -4....-8 градусів! На решті території України вночі було в межах -2...-6 градусів.

Протягом дня 15 січня "мінусів" не буде, хіба що в західних областях буде трохи свіжіше, 0, -3 градуси.