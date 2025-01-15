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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на сніг

Україна, Середа 15 січня 2025 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на сніг Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 15 січня, в частині регіонів України пройде сніг. При цьому вдень "мінусів" не буде, а найближчими днями очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Гарна зимова картинка спостерігатиметься у західних областях України, яку зумовлять атмосферні фронти, і там пройде сніг. Меншою мірою, але також можливий сніг та мокрий сніг у північних областях", - розповіла вона.

На решті території України, за даними синоптика, буде без істотних опадів, а у південній частині навіть сонячно.

Цікава особливість

Що стосується температури, то найнижчою вона була вночі у південній частині України, окрім, звісно, Карпат, -4....-8 градусів! На решті території України вночі було в межах -2...-6 градусів.

Протягом дня 15 січня "мінусів" не буде, хіба що в західних областях буде трохи свіжіше, 0, -3 градуси.

Погода у Києві та у найближчі дні

У Києві середина січня та й, власне, пік зими, була вночі із невеликим морозом, -1....-3 градуси, а протягом дня середи температура повітря коливатиметься близько 0.

"Якихось серйозних опадів в Києві чекати не варто, хіба місцями невеликий сніг", - зазначила Діденко.

Надалі в Україні очікується поступове підвищення температури повітря.

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