Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 8 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине сегодня, 8 августа, будет достаточно комфортной. А дожди, если будут, то только локальные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня в Украине температурный фон не претерпит особых изменений. В течение дня ожидается +25...+29 градусов, в южной части +28...+32 градусов", - рассказала она. Дождей, по ее словам, преимущественно не будет, разве что в Сумской и Харьковской областях пройдут отдельные локальные дожди, а уже вечером появятся осадки в западных областях. "В Киеве 8 августа предусматривается сухая солнечная погода с температурой воздуха +25...+27 градусов", - добавила Диденко.