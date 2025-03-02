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Приближаются рекордные "плюсы". Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни

Украина, Воскресенье 02 марта 2025 13:25
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Приближаются рекордные "плюсы". Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине 3 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 3 марта, в Украине будет пасмурно, но без осадков. В дальнейшем будет теплеть, а к выходным температура может подняться до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Понедельник в Украине будет облачным, какие-то серьезные осадки вряд ли, разве где-то туман или небольшой снег", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, ветер будет северо-западным, порывистым, а температура воздуха в течение дня ожидается +2...+5 градусов, на западе до +7, на востоке свежее, около 0.

Погода в Киеве и потепление в Украине

В Киеве 3 марта будет облачно, свежо, где-то в пределах +2...+4 градусов.

"Но в дальнейшем с каждым днем будет теплеть! На выходных в большинстве областей Украины вероятно +10...+15 градусов!" - отметила Диденко.

Погода в Украине

Напомним, до конца суток 2 марта в Киеве сохранится туман. Видимость будет 200-500 м. По этой причине синоптики предложили водителям и пешеходам следовать некоторым правилам, которые помогут обезопасить себя в туман.

Уточним, что ранее синоптики тоже предупреждали, что в ближайшее время в Украине начнет теплеть. В общей сложности в марте 2025 года в Украине средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах +1..+7 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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