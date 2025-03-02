Приближаются рекордные "плюсы". Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни

Завтра, 3 марта, в Украине будет пасмурно, но без осадков. В дальнейшем будет теплеть, а к выходным температура может подняться до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Понедельник в Украине будет облачным, какие-то серьезные осадки вряд ли, разве где-то туман или небольшой снег", - рассказала она.



Кроме того, по данным синоптика, ветер будет северо-западным, порывистым, а температура воздуха в течение дня ожидается +2...+5 градусов, на западе до +7, на востоке свежее, около 0.

Погода в Киеве и потепление в Украине

В Киеве 3 марта будет облачно, свежо, где-то в пределах +2...+4 градусов.

"Но в дальнейшем с каждым днем будет теплеть! На выходных в большинстве областей Украины вероятно +10...+15 градусов!" - отметила Диденко.